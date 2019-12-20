Haberler » Güncel » İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları - Haber

İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları

Yeni yıla 12 gün kala İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor.

20.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:07
Yeni yıla 12 gün kala 'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor. İstanbul'un işlek caddelerinde ve meydanlarındaki ağaçlar ışıklandırıldı. Sokakları adeta lamba gibi aydınlatan ağaçlara zaman zaman ışıklandırılmış binalar eşlik etti. İstanbul'un en çok turist çeken noktalarından birisi olan İstiklal Caddesi, cadde boyu yeni yıl ışıklarıyla donatıldı. 'nda ise yeni yıl süslemelerinin adresi Nişantaşı Meydanı oldu. Vatandaşların, Nişantaşı Meydanı'nda ışıklar ve süslerle donatılmış yılbaşı ağaçları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.
İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları

Nişantaşı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:40   BBDSO, Azeri besteciler Bülbüloğlu ve Mirzayev'i ağırladı - Haber
00:34   "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Haber
00:22   İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 93'ü tutuklandı - Haber
00:21   Tarihçi İlber Ortaylı'dan Üsküp'te "Türkçe Eğitim Bayramı" dolayısıyla konferans - Haber
00:12   Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı - Haber
23:38   Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
20.12.2019 00:48:42