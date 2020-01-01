Haberler » Güncel » İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı - Haber

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da 2020 yılının ilk sabahında yollar boş kaldı.

01.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:42 İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı
'da 2020 yılının ilk sabahında yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu verilerine göre yoğunluk yüzde 9'a kadar düştü.

Yılın ilk sabahında İstanbul'da yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğu verilerine göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 9'a kadar düştü. Mesai günlerinde sabah saat 10.00 sıralarında trafiğin en yoğun olduğu Haliç Köprüsü'nde ve E-5'te yolların açık olduğu gözlendi.

Öte yandan 2020 yılının ilk sabahında metrobüs ve otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04   "Alzaymır" hastalığıyla mücadele için okuma yazma öğrendi - Haber
12:02   Çanakkale karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi - Haber
11:58   Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı - Haber
11:58   Vali Yazıcı İŞKUR'u ziyaret etti - Haber
11:57   Yılbaşı gecesi şok uygulamalar yapıldı - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
1.01.2020 12:12:14