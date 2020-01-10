Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da yeni yılın ilk 'Kurt Kapanı 1' uygulaması - Haberler

İstanbul'da yeni yılın ilk 'Kurt Kapanı 1' uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği yeni yılın ilk 'Kurt Kapanı-1' uygulaması gerçekleştirildi.

10.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:39İstanbul'da yeni yılın ilk 'Kurt Kapanı 1' uygulaması
genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği yeni yılın ilk 'Kurt Kapanı-1' uygulaması gerçekleştirildi. Kent geneline bir çok noktada gerçekleştirilen ve Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan kontrollerde 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan aranan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-1 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı.

Yapılan GBT kontrollerinde yabancı uyruklu bir kişinin 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan arandığı tespit edildi. Abdul C., yapılan kontrollerin atlından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:20  Jandarma'dan yeni yılın ilk kaçak içki operasyonu - Haberler
17:20  Kaçak kazıya 5 gözaltı - Haberler
17:18  CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan gündem değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
17:17  Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali kazası: 1 ölü - Haberler
17:12  CHP'li Öztrak gündemi değerlendirdi - Haberler
16:28  Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Haberler
15:50  Çin'de bir maymunun elektrik akımına kapılan kardeşini kurtardığı anlar kameraya yansıdı - Haberler
15:33  Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Haberler
15:29  Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi - Haberler
15:09  Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi - Haberler
10.01.2020 17:30:00