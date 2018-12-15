İstanbul'da Skandal Karar! Deprem Bölgesi, Konut Alanı Yapıldı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir arazi hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, tartışma yaratacak bir karar aldı. Beylikdüzü'nde bulunan ve yerleşime uygun olmayan alan olarak nitelendirilen arazi, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün olumsuz görüşlerine rağmen, AK Parti, CHP ve MHP'li İBB Meclisi üyelerinin ortaklaşa onayıyla "konut alanı" yapıldı.

DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

Arazinin konut alanı yapılmasına gerekçe olarak ise 1991 tarihindeki sakıncalı alanların, yani zemin açısından yerleşime uygun olmayan ve deprem riski bulunan, "Önlem alınmadan yapılaşmaya izin verilmeyecek alanlar" şeklinde nitelendirilen alanların, tamamının inceleme alanı dışında bırakılması ve bölgenin 2010 yılından beri imar planı olmaması nedeniyle yaşanılan sıkıntıların giderilmesi savları öne sürüldü.

'ÖZEL ÖNLEM GEREKTİREN ALAN'

Odatv'de yer alan habere göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından da 'jeolojik, biyometeorolojik, topografik ve taşkın gibi nedenlerle özel önlem gerektiren alan' olarak nitelendirilen 2 bin 400 metrekarelik arsa, AK Parti, CHP ve MHP'li İBB Meclisi üyelerinin ortaklaşa onayıyla 'konut alanı' yapıldı.