Haberler » Güncel » İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi

Yılbaşı öncesi İstanbul'da denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, 2 farklı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda binlerce şişe sahte içki ele geçirdi.

11.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:56İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi

öncesi 'da denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, 2 farklı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 bin 736 adet ürün ele geçirdi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini artırdı. Alınan bir ihbar üzerine Esenler ve Zeytinburnu'nda sahte alkol üretilen depo tespit edildi.

YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce belirlenen adreslere 9 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, baskınlarda 574 şişe sahte içki, 660 litre sahte içki, 199 boş şişe, 500 adet içki şişesi kapağı, 4 bin 800 adet votka ve viski etiketi olmak üzere toplam 6 bin 736 adet ürün ele geçirdi. Sahte içkilerin yılbaşında piyasaya sürüleceği bilgisi de verildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


İstanbul, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01 Kızılay'dan Hakkari'deki 1550 öğrenciye giysi ve bot yardımı - Haber
11:01 EÜ Paramedik Mezunları Öğrencilerle Buluştu - Haber
11:00 Bitlis'te köy yoluna gömülmüş patlayıcı ele geçirildi - Haber
11:00 Konserve kutularında 'Afyon sakızı' ele geçirildi - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
08:31 Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
11.12.2019 11:07:04