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İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde yapılan sahte içki operasyonunda 147 adrese operasyon düzenlendi. Son yılların en büyük sahte içki operasyonunda 107 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 07:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 07:45

öncesi merkezli 8 ilde eş zamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

ŞOK BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirledikleri sahte içki üretim yapılan imalathanelere şok baskın düzenledi.

Fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere ait 147 adrese gece saatlerinde operasyon yapıldı. Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de desteklediği operasyonda, şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

SAHTE İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda tonlarca sahte alkol, binlerce sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan bazı şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

ÇATIDA ÜRETİM DEPOSU BULUNDU

Polisin Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesinde 4 katlı bir binanın son katına yaptığı baskında, şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Evde tek başına yaşayan şüpheli evinin bir bölümünü sahte içki üretim yerine çevirdiği görüldü.

Polis ekipleri, yaptığı arama ve incelemede çöpten toplanan karton kutular içine saklanmış çok sayıda şişeyi tespit etti. Ayrıca toplanan şişelere yapıştırılmak üzere, sahte ambalaj ve kapaklara rastlandı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı

İstanbul, Yılbaşı, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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FAKİR:La bırakın bari sahte içki içek
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XXX:yarın hepside serbest kalır kaldıkları yerden devam
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