Haberler » Güncel » İstanbul'da yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması - Haber

İstanbul'da yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

28.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:48 İstanbul'da yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler şüpheli şahıs, uyuşturucu, kaçakçılık ve trafik gibi konular üzerinde çalışmalar yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni yıl öncesinde özel hareket, trafik ekipleri, Yunus polisleri, Mobil Park ekiplerinin katılımıyla kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, asayiş ve trafik yönünden yaptığı kontrollerde araçları durdurarak aramalar yaptı. Sürücü ve yolcuların kimlik sorgularını gerçekleştiren ekipler, şüpheli şahısları da durdurarak arama yaptı. Uygulamada trafik kurallarına uymayan bazı vatandaşlara da cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri şüpheli şahıs, terör, uyuşturucu ve halkı rahatsız edebilecek konuların önüne geçmek için bölgede çalışmalarını akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdüreceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20   1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2) - Haber
19:20   Van'da kamyonetten 63 kaçak göçmen çıktı - Haber
19:20   Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime... - Haber
19:20   Milletvekilleri Yılmaz ve Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti - Haber
19:19   Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan İdlib için insani yardım çağrısı - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
17:04   Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:49   DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı - Haber
28.12.2019 19:22:06