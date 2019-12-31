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İstanbul'da yılbaşı tedbirlerinin ele alındığı toplantı başladı

İSTANBUL (İHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen yılbaşı tedbirlerinin ele alındığı "Genel Asayiş Toplantısı" başladı.

31.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:59 İstanbul'da yılbaşı tedbirlerinin ele alındığı toplantı başladı
İSTANBUL (İHA) Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen yılbaşı tedbirlerinin ele alındığı "Genel Asayiş Toplantısı" başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve yetkililer katıldılar.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesi içinde bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde saat 11: 15'te düzenlenen Genel Asayiş Toplantısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında başladı. öncesi güvenlik tedbirlerinin ele alındığı toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu katıldı.

Toplantının sonunda alınan tedbirler ile ilgili açıklama yapılmasa bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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