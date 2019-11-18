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İstanbul'da yoğun sis

İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

18.11.2019 07:53 | Son Güncelleme: 18.11.2019 07:55
'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.
Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.
Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.
İstanbul'da yoğun sis

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : İstanbul'da yoğun sis


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