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İstanbul'da yoğun sis

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

10.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:48
İstanbul'da yoğun sis

İSTANBUL'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

İstanbul 'lular bu sabah güne sisle uyandı. Avrupa yakasında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Küçükçekmece ve Avcılar'da etkili olan sis, görüş mesafesini oldukça azalttı. TEM otoyolunda görüş mesafesi düştü. Sis nedeni ile yüksek binaların bir bölümü adeta görünmez olurken kartpostallık görüntüler oluştu. Koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlar yaşanan doğa olayını evlerinden izledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Avrupa, Sabah, Güncel
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