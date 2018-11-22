22 Kasım 2018, 09:21
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İstanbul'da Yoğun Sis (2)

İstanbul

İSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor.

İSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor. Sis nedeniyle özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde görüş mesafesi düştü. Yolarda araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü.



DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Eyüpsultan - ISTANBUL DHA

İstanbul'da yoğun sis
İSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor. Sis nedeniyle özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde görüş mesafesi düştü. Yolarda araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü. - İstanbul DHA,İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 09:21