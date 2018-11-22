İstanbul'da Yoğun Sis (2)

İSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor. Sis nedeniyle özellikle İstanbul
'un kuzey bölgelerinde görüş mesafesi düştü. Yolarda araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü.
DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Eyüpsultan - ISTANBUL DHAİstanbul'da yoğun sisİSTANBUL'da bazı bölgelerde yoğun sis görülüyor. Sis nedeniyle özellikle İstanbul'un kuzey bölgelerinde görüş mesafesi düştü. Yolarda araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü. - İstanbul
DHA,İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 09:21