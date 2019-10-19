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İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor.

19.10.2019 09:59
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 Karayolunda da etkili oldu. E5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kent genelinde etkili olan Sis'in gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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