İstanbul'da Yol Çöktü, Otomobil Askıda Kaldı

İstanbul Maltepe
'de bir inşaatın temel çalışması nedeniyle yol çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir otomobil toprak kayması nedeniyle askıda kaldı.
Maltepe Küçükyalı'daki Rıfkı Tongsir Caddesi'nde bir inşaatın temel çalışması nedeniyle yol çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir otomobil toprak kayması nedeniyle askıda kaldı. Metrelerce yükseklikten aşağı düşmekten santimetrelerle kurtulan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. Araç
sahibi Erbil
İlker, olay yerine gelen zabıtaların tutanak tutarak çökmeye inşaatın sebep olup olmadığı konusunda çalışma başlattığını söyledi. İlker, "İnşaatın tedbiri alınmamış. Alınsaydı böyle olmazdı. Çok fazla derine kazılmış. Allah'tan yayalar geçerken çökmemiş" dedi. Araçta maddi hasar meydana geldi.
(Mustafa Esen/İHA)
Maltepe,İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 10:41