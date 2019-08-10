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İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular adeta şehri terk etti. Bu sabah, sosyal medyadan paylaşımda bulunan İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, trafik yoğunluğunun yüzde 8 seviyesinde ölçüldüğünü açıkladı.

10.08.2019 09:42
İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi yollar boş kaldı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam saatlerinde yola çıkmaya başlamıştı.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden olan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu sabah herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

METROBÜSLER DE BOŞ KALDI

Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğunun olmadığı görüldü. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 08.30'da yüzde 8 olarak ölçüldü.

İBB SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'de yoğunluk haritasını sosyal medyadan paylaşırken, vatandaşları da uyardı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Günaydın İstanbul! Cumartesi sabahında trafik yoğunluğu yüzde 8 seviyesinde. Emniyet kemeriniz takılı, yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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