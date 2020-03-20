Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13'LERE DÜŞTÜ - Güncel

İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13'LERE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor.

20.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:44
İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13'LERE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor. İstanbul'da yollar bu sabah boş kalırken, saat 09.30'da İBB'nin trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 13'lere kadar düştü.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor. İşe gitme zorunluluğu olanlar ise dışarıya çıkıyor. İstanbul'da bu sabah yollar boş kaldı. Dışlarıya çıkanların sayısının azlığı dikkat çekti. Saat 09.30 itibarı ile İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 13'lere kadar düştü. Öte yandan toplu taşıma araçları ve metrobüs duraklarındaki sakinlikte dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

---------------------

-D-100 karayolundan görüntü

-Trafik yoğunluğunu gösteren tabela

-15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü

-Altunizade metrobüs durağından görüntü

-Boş duraktan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Güncel
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Güncel
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Güncel
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Loading