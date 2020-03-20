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İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13'LERE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor.

20.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:02
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor. İstanbul'da yollar bu sabah boş kalırken, saat 09.30'da İBB'nin trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 13'lere kadar düştü.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbullular evde kalmayı tercih ediyor. İşe gitme zorunluluğu olanlar ise dışarıya çıkıyor. İstanbul'da bu sabah yollar boş kaldı. Dışlarıya çıkanların sayısının azlığı dikkat çekti. Saat 09.30 itibarı ile İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 13'lere kadar düştü. Öte yandan toplu taşıma araçları ve metrobüs duraklarındaki sakinlikte dikkat çekti. İSTANBUL’DA YOLLAR BOŞ KALDI; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13’LERE DÜŞTÜ

Kaynak: DHA

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İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13'LERE DÜŞTÜ
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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