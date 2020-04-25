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İSTANBUL'DA YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 4 olarak ölçüldü.

25.04.2020 08:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:25
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 4 olarak ölçüldü.
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan Perşembe gecesi saat 00.00'dan, 26 Nisan Pazar gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. 23 Nisan Perşembe günü başlayan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününe girildi. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul'un yolları ve meydanları boş kaldı. Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri ise devriye görevinde bulunan polis ekipleri besledi.
D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araç sayısının azlığı dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre İstanbul'da sabah saat 08.00'de trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçüldü. İSTANBUL’DA YOLLAR VE MEYDANLAR BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Ankara, Sabah, Güncel , Haber
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