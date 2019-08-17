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İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU (1)

İstanbul DHA -İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı.

17.08.2019 13:16 İSTANBUL'DA YOLLARI SU BASTI; TRAMVAY SEFERİ DURDU (1)
İstanbul DHA -

İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi  yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı,  Kabataş-Bağcılar tramvay seferi  yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Su altındaki yollar

-Trafiğin durması

-Tramvaylar



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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