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İstanbul'da, yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

Kağıthane'de, yüksekten düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

24.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:32İstanbul'da, yüksekten düşen genç hayatını kaybetti
'de, yüksekten düşen bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine verdi.
Olay yerine gelen ekipler, 25 yaşındaki Emre T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgeyi şeritle kapatarak inceleme yapan polis, çatıdan düştüğü tahmin edilen Emre T'nin ölümüne ilişkin 2 kişinin ifadesine başvurdu.
Cebinde uyuşturucu madde olduğu belirtilen Emre T'nin cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Kağıthane, Çelebi, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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