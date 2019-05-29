İSTANBUL'DAKİ "10 NUMARA YAĞ" OPERASYONU KAMERADA

İstanbul
'un 7 ilçesinde 16-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda "10 numara yağ" olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ilçelerde son zamanlarda kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis
ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyükçekmece
, Bağcılar
, Güngören
, Bahçelievler
, Esenyurt
, Ataşehir
ve Sarıyer
'de bulunan adreslere tek tek operasyonlara başladı.1 hafta devam eden operasyonlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 42 bin litre satışa hazır '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon anı polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin arama yapması
-Ekiplerin varillerde bulunan kaçak akaryakıtları göstermesi
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Polis
, İstanbul
, Güncel
Kaynak: DHA