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İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için özel haberler ve bilgiler içeren internet sitesini yayına açtı.

20.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:18İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için özel ve bilgiler içeren internet sitesini yayına açtı.
TFF'den yapılan açıklamada, futbolseverlerin, "https://uclfinal.tff.org" adresine sahip web sitesinden; İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadı, ikonik mekanlar ve turistik yerler hakkında bilgi alabileceği belirtildi.
İnternet sitesinde, futbolseverlere seslenen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Burada, Türkiye Futbol Federasyonunun, uluslararası takvimin en büyük maçına ev sahipliği yapmak için nasıl hazırlanacağı hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız." ifadesini kullandı.
Futbolseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Özdemir, "Türkiye, futbolu seven bir ülkedir ve aynı sezon ikinci kez uluslararası finale ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Her şey ağustos ayında UEFA Süper Kupası ile başladı ve şimdi perde başka bir harika fırsat olacağından emin olduğumuz bu finalle kapanacak. Sizi 30 Mayıs'ta İstanbul'da görmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu finalin de 2005'te en son ev sahipliği yaptığımız gibi unutulmaz olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını aktararak, "2005'te düzenlediğimiz final maçı gibi unutulmaz bir fırsat olmasını sağlamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Türkiye, futbol konusunda tutkulu bir ülke ve İstanbul, 30 Mayıs'ta Avrupa'nın en iyi iki takımı İstanbul'daki tamamen yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda buluştuğunda bir kez daha futbol dünyasının merkezinde olacak. Tüm futbol taraftarlarını kucaklayarak karşılayacağız ve çeşitli insanların ve kültürlerin buluşma noktası olan bu şehirde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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