İstanbul'daki 4 ölümlü kazanın şüphelilerden biri Burdur'da yakalandı

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdussamet T. dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdussamet T. adliyeye sevk edilirken, birlikte yakalandığı kimliği belirsiz 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne yönüne giden Nurullah Eray yönetimindeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu ticari araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hiranur Özçelik (9) ile kardeşi Yahya Özçelik'in (8) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ile Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf Eray (8) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf A., yanındaki kişinin ise Abdussamet T. olduğunu tespit etti. Ekipler, olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Abdussamet T.'nin babası Mehmet T. ile yanındaki Merve Ş. olduğunu belirledi.

4 şüphelinin yakalanması için aralıksız olarak operasyonlar sürdürülürken; makas atan araçtaki şüphelilerden Yusuf A.'nın, 'ruhsatsız silah', 'güveni kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'intihara teşebbüs' suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. 'Nitelikli yağma' suçundan aranan aynı araçtaki diğer şüpheli Abdussamet T.'nin de 'nitelikli yağma', 'yağma', 'motosiklet hırsızlığı', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah', 'iş yerinden hırsızlık', 'evden hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

BURDUR'DA YAKALANDI

Aranan şüphelilerden Abdussamet T., dün akşam Afyonkarahisar- Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yakalandı. Kaçmaya çalışan Abdussamet T. ile yanında bulunan kimliği belirsiz 2 kişinin bulunduğu araç polis tarafından durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Abdussamet T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber: Mesut MADAN/BURDUR, -

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Kaynak: DHA