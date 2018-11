İstanbul'daki 5 Millet Bahçesinin Açılış Töreni

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:15



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler." dedi.Erdoğan, İstanbul'daki 5 millet bahçesinin açılışı nedeniyle Başakşehir'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin ayrıca bu vesileyle resmi açılışlarını yapacakları Hasan Küçükoğlu Cami ve Halkalı Cami'nin de şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.Hizmete sundukları millet bahçeleriyle 100 günlük icraat programında yer alan taahhütlerinden birini daha yerine getirmiş olduklarını belirten Erdoğan, "Söz verdik, yaptık. Bitmedi, yapıyoruz, yapacağız." dedi.Başakşehir Millet Bahçesi'nin 360 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu, bu güzide eserin İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul gibi dev projelerin merkezinde yer aldığını ifade eden Erdoğan, "Bahçemiz camiden kapalı otoparka, biyolojik göletten koku bahçelerine, etkinlik çayırından millet kıraathanesine, yürüyüş ve bisiklet yollarından oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesislerle donatılmıştır." diye konuştu.Kayaşehir Millet Bahçesi'nin 350 bin metrekarelik alan üzerinde, her türlü ihtiyaca cevap verecek tesislere sahip bir proje olduğunu anlatan Erdoğan, "Biz yaparız, onlar konuşur, farkımız bu. Bu projede de yürüyüş yollarından seyir terasına, kültür sanat etkinlikleri için kullanılacak sahneden, piknik ve oyun alanlarına kadar pek çok tesis bulunuyor. Hoşdere Millet Bahçemiz 142 bin metrekare alan üzerinde tesis edilmiştir. Biyolojik göletten, yürüyüş yollarına ve meyve bahçelerine kadar pek çok tesis bu bahçede yer alıyor." ifadelerini kullandı."Ben bugün buradaki şu katılımı görünce, Rabbime hamdediyorum. Bütün vatandaşlarım burada." diyen Erdoğan, halka "Ne diyoruz? Durmak yok. 31 Mart'a hazır mıyız?" diye seslendi. Vatandaşlar da "Yola devam. Hazırız." yanıtını verdi.Baruthane Millet Bahçesi'nin yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu, binlerce gül, meyve ağacı, mevsimlik çiçeğin yanında bu bahçenin Osmanlı Baruthanesi binası ile de tarihi bir kimliğe sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, tarihi eseri yıktırmadıklarını, sahip çıktıklarını söyledi.Çırpıcı Millet Bahçesi'nin 465 bin metrekare alan üzerinde etap etap inşa edildiğini aktaran Erdoğan, bugün tamamlanmış olan ilk 4 etabının açılışını yaptıklarını belirtti.Erdoğan, ayrıca 18 ildeki 33 millet bahçesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatarak, "Hedefimiz inşallah her şehrimize birer tane millet bahçesi kazandırmaktır. Biz durmuyoruz, onlar dedikodu yapıyor. Bunlar ne yapılırsa yapılsın, karşısına dikiliyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar 'istemezük, yaptırmazük' diyorlar. Yapacağız, yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız." diye konuştu.Bugün açılışını yaptıkları 5 millet bahçesinin büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu, sadece bu projelerle İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 arttırdıklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Atatürk Havalimanı sahasındaki millet bahçemizi açtığımızda bu oran çok daha yükseklere çıkacaktır. Tabii Atatürk Havalimanı'nda bir özellik daha var orada bir tane pist bırakıyoruz. Kapalı alanları fuar alanı haline getiriyoruz. Türkiye'nin en büyük fuar alanını, Atatürk Havalimanı'ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız. Bunun dışında da devasa bir millet bahçesini orada yapacağız. İstanbul bir başka güzelleşecek, daha güzel olacak. Bize bu yakışır, bu millete bu yakışır. Bunları yapacağız ama tabii size de çalışmak... Kapı kapı dolaşacağız, herkese anlatacağız, bildiklerinizi bilmeyenlere duyuracağız. Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler."İnsanın, vücuda getirdiği şehirlerle aynı zamanda kendini de inşa ettiğini söyleyen büyükler için şehir kavramının, gönülleri de içine alacak geniş bir mana ifade ettiğini anlatan Erdoğan, "Şehir budur. İşte bu sebeple biz de hizmet belediyeciliği derken, gönül belediyeciliğini de içine alan daha kapsamlı bir anlayışı ifade ediyoruz ama ben bugün sizi bir başka görüyorum. Bambaşka bir heyecanınız var maşallah. Rabbim bu heyecanınızı, ziyade etsin." dedi.Şayet bir şehirde, gönlünü kazanamadıkları tek bir kişi bırakmışlarsa o şehri baştan sona yeniden inşa etseler dahi vazifelerini layıkıyla yerine getirmiş olmayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Bunun için 31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk, gönül belediyeciliği. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz. Hizmet gerekli ama yeterli değil. Yeterli olan ne? Gönülleri kazanmak. Biz, gönüller almaya geldik. İnşallah seçim gününe kadar en küçük beldeden, ülkemizin en büyük şehri İstanbul'a kadar her haneye her iş yerine ulaşacak, sıkmadık el, dokunmadık gönül, fethetmedik kalp bırakmayacağız." diye konuştu.(Sürecek)