İstanbul'daki 5 Millet Bahçesinin Açılış Töreni

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, şehirlerin cadde, sokak ve binalardan oluşan yerler olmadığını ve aynı zamanda yaşam alanı olduğunu belirterek, "Şehirler medeniyetimizin merkezidir. Bizim bütün gayretimiz de insanlarımıza güzel bir hayat yaşatmak içindir." dedi.
Yıldırım, 5 millet bahçesinin açılışı nedeniyle Başakşehir
'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İstanbul
'u "şehirlerin şahı" olarak niteleyerek, projenin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.
Millet bahçesi ile beraber huzurun ve refahın da açılışını yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Bahçe
bizim kültürümüzün bir parçasıdır, özellikle köylerimizde, ekim, biçim yaptığımız hayat alanlarıdır. Şehirlerin nüfusu arttıkça bahçelerin yerini binalar aldı, insanlarımız bahçelere hasret kaldı. Bugün açılışını yapacağımız millet bahçesi ile sizlerin, İstanbulluların bahçe özlemi, yeşillik özlemi bir ölçüde giderilecektir." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, Başakşehir ve diğer ilçelerdeki millet bahçelerinin İstanbul'a, İstanbullulara verdikleri değerin ifadesi olduğunu söyledi.
Şehirlerin, cadde, sokak ve binalardan müteşekkil yerler olmadığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Şehirler aynı zamanda hayat alanlarıdır. Beslenmeden barınmaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan iletişime kadar her alanda ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız yerlerdir şehirler. Şehirler medeniyetimizin merkezidir. Zaten medeniyet de Medine'den gelmektedir. Medine şehir, medenileşmek de şehirleşmek demektir. Yüce Rabbimiz insanın yaratılmışların en şereflisi olduğunu söylemiştir. İnsanın da yaşadığı yerlerin şerefine uygun olması gerekir. Bizim bütün gayretimiz de insanlarımıza güzel bir hayat yaşatmak içindir. Bu güzel güzel günde bu millet bahçelerinin sizler için İstanbullular için hayırlı olmasını diliyorum."
Bahçe,Binali Yıldırım,İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:07