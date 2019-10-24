Haberler » Ekonomi » İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma

İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi alanında faaliyet gösteren 5 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

24.10.2019 16:36İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma
Rekabet Kurulu, İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi alanında faaliyet gösteren 5 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti., Paşa Taksimetre Ltd. Şti. ve Tetaş Elektronik Ltd. Şti.'nin, fiyatları birlikte belirledikleri iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden, bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, söz konusu 5 firma hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:42 Tüketiciye sahte "Soma kömürü" uyarısı
16:40 İzmir'de Türk-Rus iş buluşması
16:36 "Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı" başladı
16:36 İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma
16:36 Gaziantep Ticaret Borsası
16:34 Rosneft petrol ihracatında avroya geçti
16:24 Erdoğan: Vakti saati gelince bu kapılar da açılır
24.10.2019 16:45:39