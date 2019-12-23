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İstanbul'daki cemevleri ibadethane statüsüne gelecek

23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 6 aylık çalışma dönemi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki cemevlerinin ibadethane statüsünde yer alacağını belirtti.

23.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:34

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk 6 aylık çalışma dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gündeme dair birçok konuya değinen İmamoğlu, İstanbul'daki cemevlerinin ibadethane statüsünde yer alacağını duyurdu.

"OCAK AYINDA MECLİSE GETİRİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her inanca adil davranan bir mekanizma kuramamışsanız, adil bir kentten asla ama asla bahsedemezsiniz. Bu nedenle önemli bir adım daha atıyoruz. Cemevlerinin statüsünü ocak ayında İBB Meclisi'ne getiriyoruz. İstanbul'un tamamında cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması için adımlarımızı atıyoruz. Benim hayalimdeki İstanbul; hoşgörü ve barışa kenetlenmiş bir arada yaşama sevinci ve huzuruna kavuşmuş İstanbul" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki cemevleri ibadethane statüsüne gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel


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