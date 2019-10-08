Haberler » Güncel » İstanbul'daki cinayetin zanlısı Adana'da yakalandı

İstanbul'daki cinayetin zanlısı Adana'da yakalandı

İstanbul'da, engelli bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen kadın Adana'da yakalandı.

08.10.2019 14:14İstanbul'daki cinayetin zanlısı Adana'da yakalandı
İstanbul'da, engelli bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen kadın Adana'da yakalandı.
Pendik'te 9 Ağustos'ta ormanlık alanda yakılmış halde cesedi bulunan işitme ve konuşma engelli Abdulkadir Elgen'in (21) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden U.K'nin ifadesi doğrultusunda soruşturma genişletildi.
U.K'nin cinayeti işlediğini iddia ettiği kız arkadaşı D.B'nin Adana'da saklandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Saklandığı adreste yakalanan konuşma engelli D.B, Adana'daki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.

İstanbul, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57 Otomobil sulama kanalına düştü
19:56 Teröristbaşı Salih Müslim'den küstah sözler: Operasyon olursa bütün gücümüzle direneceğiz
19:54 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanından satışlarla ilgili açıklama
19:52 Burdur'da eşini öldüren Afganistan uyruklu kocaya dava
19:52 Başkentte silahlı yaralama
19:52 Antalya'da AFAD Koordinasyon Toplantısı yapıldı
19:52 AFAD ile BMMYK arasında mutabakat zaptı imzalandı