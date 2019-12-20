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İstanbul'daki cinayetin zanlısı sahte kimlikle Antalya'da yakalandı

İstanbul'da bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

20.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:20 İstanbul'daki cinayetin zanlısı sahte kimlikle Antalya'da yakalandı
'da bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, 'nın ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, 2009 yılındaki cinayetin zanlısı olarak hakkında yakalama kararı bulunan O.Y'nin, A.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
O.Y'nin, uzun süredir sahte kimlikle esnaflık yaptığı tespit edildi.

Manavgat, İstanbul, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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