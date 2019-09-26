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İstanbul'daki deprem

Kocaeli'de de hissedilen, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem nedeniyle bazı veliler okullardan çocuklarını aldı.

26.09.2019 14:50İstanbul'daki deprem
Kocaeli'de de hissedilen, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem nedeniyle bazı veliler okullardan çocuklarını aldı.
Depremin ardından okullardaki öğrenciler, öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı. Daha sonra okullara gelen velilere, çocukları teslim edildi.
Velilerden Nur Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sonrasında kızını almak için okula geldiğini söyledi.
Kitap ve kıyafetleri de okulda bıraktıklarını ifade eden Kahraman, kızını ve arkadaşını alarak eve götürdüğünü kaydetti.
Ecrin Kahraman da ağlayarak deprem anını anlattı.
Öğrencilerden Mustafa Efe Otman ise sınıftayken depremi hissettiklerini, daha sonra arkadaşlarıyla bahçeye indiklerini ifade etti.
Okuldaki bütün öğrencilerin bahçede olduğunu gördüğünü dile getiren Otman, bazı arkadaşlarının korktuğunu aktardı.

Marmara Denizi, Silivri, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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