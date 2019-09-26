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İstanbul'daki deprem

İstanbul'da meydana gelen ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de hissedilen depremde bazı kamu binaları ve okullar boşaltıldı.

26.09.2019 14:56İstanbul'daki deprem
İstanbul'da meydana gelen ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de hissedilen depremde bazı kamu binaları ve okullar boşaltıldı.
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de hissedildi.
Depremi hisseden kamu binaları, Çorlu Belediyesi ve bazı okullardaki öğrenciler dışarı çıkartıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AA muhabirine, Çorlu'da ilk tespitlere göre herhangi bir olayın yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Biz de belediye binamızda depremi hissettik. Bina içerisinde dolaştık, bilgi aldık, herhangi bir sıkıntı yok. Şu ana kadar aldığımız olumsuz bir değerlendirme yok. Doğal olarak vatandaşlarımızın endişeleri oldu. Bu depremler bizlere, ülke olarak hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor."

İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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