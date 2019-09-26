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İstanbul'daki deprem

Sakarya'da da hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

26.09.2019 15:14İstanbul'daki deprem

Sakarya'da da hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Sakarya'da hissedildiğini belirterek, kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Öte yandan kentte evlerinde ve iş yerlerinde depremi hisseden vatandaşlar dışarı çıktı.

Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi.

Deprem anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Marmara Denizi, Silivri, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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