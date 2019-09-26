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İstanbul'daki deprem

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrasında Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin yıkılması üzerine olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

26.09.2019 16:02İstanbul'daki deprem
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrasında Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin yıkılması üzerine olay yerinde güvenlik önlemi alındı.
Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresinin üst kısmı meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem esnasında devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ayrıca bölgeye, her ihtimale karşı arama kurtarma köpeğinin de cami çevresinde bekletildiği gözlendi.

Polis ekipleri, caminin bulunduğu yolu güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç geçişine kapattı.
Yıkılma esnasında, cami içerisinde kimse bulunmazken, etrafındaki vatandaşlardan da yaralanan olmadı.

Görgü tanığı Ahmet Hararcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metrobüse gitmek için caminin önünden geçerken deprem olduğunu söyledi.

Hararcı, "Bu arada bir ses duydum. Ağacın üzerinde herhangi bir şey var zannettim. Bir de havaya doğru bir baktım minare gidip geliyor. Ağacın dalı gibi sallandı. Üçüncü sarsıntıda yola doğru yıkıldı ama düşmedi. Teller tuttu. Yıkılan bölüm askıda kaldı. Sonradan kendiliğinden düştü." dedi.
Öte yandan, deprem nedeniyle Fatih Camisi Medresesi kubbesinde bulunan alem de hasar gördü.

Marmara Denizi, Silivri, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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