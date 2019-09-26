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İstanbul'daki deprem

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul'daki depremle ilgili 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölümün tahliye edilip mühürlendiğini kaydetti.

26.09.2019 16:36İstanbul'daki deprem
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul'daki depremle ilgili 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölümün tahliye edilip mühürlendiğini kaydetti.
Depremle ilgili açıklama yapan Yıldız, "Taksim Talimhane Bölgesi, Abdülhak Hamit Caddesi, 62 numaralı bir binanın hafif bir yanlanma bilgisi geldi. Biz de teknik arkadaşlarımızdan, mimar arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Binanın bir geçmişi ile ilgili arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar." dedi.
Yıldız, şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölüm tahliye edildi ve mühürlendi. Bununla ilgili herhangi bir tehlikenin oluşmaması, can ve mal kaybının oluşmaması bakımından bulunduğumuz cadde, emniyet tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Maddi hasar yok. Fakat binanın eski olması bakımından, -yaklaşık 70 yıllık olduğu ifade ediliyor- tedbir mahiyetinde bina mühürlendi."

İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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