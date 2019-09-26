Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'daki deprem

Tekirdağ Valiliğinden, İstanbul'da meydana gelen ve Tekirdağ'da da hissedilen depremin ardından vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması gerektiği bildirildi.

26.09.2019 16:56İstanbul'daki deprem
Tekirdağ Valiliğinden, İstanbul'da meydana gelen ve Tekirdağ'da da hissedilen depremin ardından vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması gerektiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 13.59'da Marmaraereğlisi açıklarında deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Hasarlı binalardan vatandaşlarımızın uzak durmaları ve bu binaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 0 (282) 261 20 40, 112, 155, 156, 110 ihbar hatlarına bildirmeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tekirdağ, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58 İstanbul'daki deprem
17:58 Fatih'te depremde zarar gören 3 tarihi bina drone ile görüntülendi
17:57 Aydın: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması) Dünya mazlumlarının sesi ve çığlığı oldu.
17:57 Taksim'de bir binada kayma meydana geldi
17:55 Esenyurt'ta kolonları çatlayan 5 katlı bina tahliye edildi
17:54 Safranbolu'da tarihi konaklar yangına karşı korunuyor
17:54 İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, şehit ailelerini ziyaret etti