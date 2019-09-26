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İstanbul'daki deprem

Balat'ta depremde hasar gören 3 bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

26.09.2019 18:34İstanbul'daki deprem
Balat'ta depremde hasar gören 3 bina, kontrollü şekilde yıkıldı.
Fatih Balat Mahallesi'ndeki Esnaf Loncası Caddesi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış 3 tarihi binada deprem sonrası hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, deprem sonrası bir kısmı yıkılan binanın kalan kısımlarını tehlike arz etmesi nedeniyle kontrollü bir şekilde yıktı. Yanında bulunan diğer bir bina da önlem amaçlı içindeki vatandaşlar tahliye edilerek yıkıldı.
Öte yandan, yıkılan binaların yanında bulunan bir otoparktaki görevlinin, deprem sırasında kulübesinden çıkarak binanın yanından uzaklaştığı enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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