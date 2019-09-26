Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'daki deprem

Bahçelievler'de biri 6, diğeri 7 katlı bitişik iki bina, depremin ardından tedbir amacıyla boşaltıldı.

26.09.2019 19:20İstanbul'daki deprem
Bahçelievler'de biri 6, diğeri 7 katlı bitişik iki bina, depremin ardından tedbir amacıyla boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Yeniçeri Sokak'ta bulunan bitişik iki binanın ortasındaki duvar, depremde hasar gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, binalarda incelemede bulundu. Binalar, tedbir amaçlı tahliye edilirken, polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bahadır, binalarda kolon ve kiriş çatlağı bulunmadığını, ancak incelemeler tamamlanana kadar binaların tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi.

Bahçelievler, Şirinevler, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:06 Maltepe'de yangın
00:02 MAKUD'dan arama kurtarma eğitimi
00:00 Maltepe'de yangın
00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
00:00 Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen şahıs İzmir'de bulundu
23:56 Dört Mevsim Kültür Rotamız Ula Projesi
23:56 Spor anadolu efes'te şampiyonluk coşkusu