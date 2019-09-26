Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'daki deprem

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar, Avcılar'daki park ve bahçelerdeki bekleyişini sürdürüyor.

26.09.2019 19:40İstanbul'daki deprem
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar, Avcılar'daki park ve bahçelerdeki bekleyişini sürdürüyor.
Avcılar Merkez Parkı'nda yere serdiği kilim üzerine bekleyen Nalan Kaya, evde yemek yediği sırada depreme yakalandığını belirtti.
Zeminin ayaklarından kaydığını anlatan Kaya, "Bir süre kendime gelemedim. Tam benim evimin karşısında bina var. Çatlaktı önceden ama depremden sonra ayrıldı. Çok korktuk. Ben bu gece burada kalacağım öyle gözüküyor. Allah bir daha göstermesin. Kuşumu da yanıma aldım, o da can Allah yarattı onu da bırakamazdım. Oğlum ve kuşumla bu gece burada kalacağız." diye konuştu.
Senem Alçıcı ise çok korktuğunu ve sabaha kadar parkta kalmayı planladığını ifade etti.
Depremden etkilenen Raife Özgür de çok korktuğunu anlatarak, "Bugün parkta yatmayı düşünüyoruz. Millet dışarıda biz de dışarıdayız." dedi.

Marmara Denizi, Silivri, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:06 Maltepe'de yangın
00:02 MAKUD'dan arama kurtarma eğitimi
00:00 Maltepe'de yangın
00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
00:00 Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen şahıs İzmir'de bulundu
23:56 Dört Mevsim Kültür Rotamız Ula Projesi
23:56 Spor anadolu efes'te şampiyonluk coşkusu