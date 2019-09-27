Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından 144 artçı meydana geldi

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

27.09.2019 09:40İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından 144 artçı meydana geldi

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.
Son verilere göre en büyüğü 4,1 büyüklüğünde, 144 artçı sarsıntı meydana geldi.
Minaresi yıkılan cami geçici olarak ibadete kapatıldı"
Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresi, dün meydana 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yıkılan minarenin enkazını kaldırdı.

Etrafı güvenlik şeridiyle çevrelenerek polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınan caminin geçici olarak kapatıldı.


Marmara Denizi, Silivri, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 Dha yurt bülteni - 7
12:09 Yerinden edilen 72 yaşındaki Suriyeli geçinmek için taş kırıyor (1)
12:09 Kağıthane'deki yıkım havadan görüntülendi
12:09 Spor guilherme ligi en üstte bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız
12:09 Başkan Alim Işık: Zafertepe Mahallesi'ne itfaiye istasyonu kuracağız"
12:08 "Reis ile Boncuk"un dostluğu şaşırtıyor
12:08 Erzurumlu minikler afet çantası hazırlamayı öğrendi