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İstanbul'daki deprem

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Pendik'teki 3 katlı bina boşaltıldı.

27.09.2019 20:20İstanbul'daki deprem
Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Pendik'teki 3 katlı bina boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Gizem Sokak'taki 3 katlı apartmanda oturanlar, depremin ardından binada çatlaklar oluştuğunu gördü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.
Bunun üzerine bina tahliye edildi. Tahliyenin ardından bina mühürlendi.
Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekipler, çevrede önlem aldı.

Marmara Denizi, Silivri, Deprem, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

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