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İstanbul'daki deprem Düzce'de de hissedildi

DÜZCE(İHA) – İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi.

26.09.2019 14:31İstanbul'daki deprem Düzce'de de hissedildi
DÜZCE(İHA) – İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Düzce'de de hissedildi. Düzceliler kendilerini binalardan dışarı attı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999'da yaşanan depremde büyük yara almış Düzce'de de yoğun şekilde hissedildi. Depremin olduğu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı attılar. Vatandaşlar binalardan çıkarken bazı iş yerlerindeki avizelerde sallanmaya devam etti. Bir çok vatandaş dışarıda hemen yakınlarını aramaya başladı.

Depremi hisseden vatandaşlar önce başlarının döndüğünü fakat avizelerin sallanması ile deprem olduğunu anladıklarını söylediler. - DÜZCE

İstanbul, Silivri, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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AZRA MELİS ÖZDEMİR 3 E:düzce mehmet akif ersoy okulunda şiddetli oldu
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