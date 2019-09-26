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İstanbul'daki depremde Bakırköy Adliyesi'nin duvarları çatladı

İstanbul'da 5,8 şiddetindeki depremin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu.

26.09.2019 16:45

İstanbul'da saat 14:00'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Günlerdir yaşanan sarsıntıların en büyüğü olan bu deprem vatandaşa büyük panik yarattı. Depremin ardından gelen ilk bilgilere göre Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları binada bulunan avukatlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DUVARLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Depremin ardından gelen ilk bilgilere göre Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu. Oluşan çatlakları binada bulunan avukatlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

Deprem kent genelinde ve çevre illerde de hissedildi.

KARTAL'DA BİR BİNA BOŞALTILDI

Kartal Orhantepe'de bir binada deprem sonrası çatlaklar meydana geldi. Bina belediye ekiplerince tahliye edildi.

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İstanbul'daki depremde Bakırköy Adliyesi'nin duvarları çatladı

Bakırköy, İstanbul, Güncel

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