İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Büyük paniğe neden olan depremle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Şu an itibariyle 28 artçı hissedildi. Daha da devamı mümkün olan bir durum. daha sonra artabilir " ifadelerini kullandı.

8 KİŞİ YARALANDI

ABD dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söylerken, "Depremde 8 vatandaşımız yaralandı" dedi.

ABD temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

BM 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiğim New York'tan yurda dönmüş bulunuyoruz. Tam da hava sahasına girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık.

Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Malum artçı, bu daha da devamı mümkün olan durum. Şu an 28 daha sonra artabilir de. Tabi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığında, afet ve acil durum merkezi faaliyete geçmiştir. Onun koordinesinde kendileri de İstanbul'da bulunarak başta İstanbul Valimiz olmak üzere İl Jandarma Garnizon Komutanımız hepsi birlikte ilgili mercileri de yanlarına almak suretiyle bugün ve yarın bunları devam ettirecekler.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın.

Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu' Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil.