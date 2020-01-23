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İstanbul'daki devlet hastanesinde hareketli dakikalar! Acil servis kapatılıp çalışanlara maske dağıtıldı

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne yabancı uyruklu bir kadın "domuz gribi" sebebiyle başvurdu. Güvenlik amacıyla hastane acilindeki "kırmızı alan" kapatılırken, çalışanlara maske dağıtıldı. Yetkililerin konuya ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

23.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:02

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline domuz gribi şüphesiyle yabancı uyruklu bir kadın hasta geldi.Güvenlik nedeniyle hastanede olağanüstü hal ilan edilirken acildeki "kırmızı alan" kapatıldı.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPACAK

Hastane acil bölümünde çalışanlara maske dağıtılırken, hastalanan kadına yapılacak tetkikler sonrası teşhis konulacağı öğrenildi. Öte yandan incelemenin ardından yetkililer tarafından açıklama yapılacağı kaydedildi.

HASTANEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüsün özelliklerini taşıması sebebiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi. Hastanenin acilinde bulunan kırmızı alan, önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı.

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı sitesi verilerine göre domuz gribi, (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD'de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Bu virüse 'domuz gribi' denmesinin sebebi, domuzlar arasında görülen grip virüslerine çok benzemesi. Bu yeni virüs insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır.

Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülüyor. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmakta. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabiliyor.

DOMUZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benziyor. Bunlar; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısı, baş ağrısı, üşüme ve yorgunluk gibi belirtileri içermekte. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebiliyor.

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İstanbul'daki devlet hastanesinde hareketli dakikalar! Acil servis kapatılıp çalışanlara maske dağıtıldı

İstanbul, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (22)
MUHARREM:her yer aynı griple kırılıyor yeni değilki
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DOST:Sınırdan önüne gelen herkesi alırsan olacağı bu, memleketi 3. sınıf dünya ülkesine çevirdiler.
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VATANDAŞ:memleket yol gecen hanı olursa
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ADINIZI YAZIN:MARMARİSTE DOMUZ GRİBİNİ BELKİ BİN KİŞİ GEÇİRDİ. . HALADA SALGIN BİZİM EVDE HERKES GEÇİRDİ. . BU NEYİN TELAŞI GEÇEN SENEDE GEÇİRDİK. . . SANKİ YENİ BİR VİRÜS. . . .
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BAŞKANLIKLA UÇUŞA GEÇTİK:Ekonomi de gripten kurtulmalı yapılan zamlar doğal gaz faturaları milleti hasta etmeye devam ediyor hastanelerin acil servisleri grip şikayetleri ile doldu taştı. . .
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VEZIR:HASTANELERIN DURUMU İÇLER ACISI TIPKI 17 YIL ONCEKI HALINE DÖNMÜŞ . . ESENYURTTA OTURUYORUM COCUGU GOTURDUM GECE GOTURMEZ OLAYDIM PİSLİİKTEN KALABALIKTAN GECILMIYOR . . HERTARAF YABANCI DOLU . . OZBEK Tİ AFGANDI. . AFRIKALI NE ARARSAN VAR . . BU SECIM ZOR OY ALIR AKP BENDEN
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TRİVOLE:Bulduğunuzu meclise yollayın. Millet rahat etsin azcık
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YOK ARTIK:tabiiii çalışanlara o maskeleri dağıtın 2 . ci resimdeki bekleme salonunda bekleyen vatandaşa bişey yok
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GARİBAN:Onlar ölsün!. .
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ALEX:Suryelisi libyalısı afganı pakistanlısı tacikistanlısı ne kadar başıboş yabancı varsa bu ülkeue soktular her türden sıkıntı olması normal
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23.01.2020 17:54:57