İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor

Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda en önemli kilometre taşı olan Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak.

14 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe Erzurumlu sanatçılar Murat Yıldız, Amir Yıldırım, Bünyamin Cömert, Dilek Şengül, Burhan Topal, Halis Topal katılacak. Aynı zamanda Bardan Adamlar bar ekibi Erzurum yöresine ait halk oyunlarını sergileyecekler.

Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Osman Nuri Toraman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük yer edinen Erzurum'un kurtuluşunun 102. yılını tüm hemşehrilerimle büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, hemşehrilerimizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için bu gecenin yapılması daha da bir önem arz etmektedir. Ayrıca; etkinliğimizin düzenlenmesinde yardımcı olan tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.