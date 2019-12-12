Haberler » Güncel » İstanbul'daki FETÖ operasyonu - Haber

İstanbul'daki FETÖ operasyonu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

12.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:50İstanbul'daki FETÖ operasyonu
'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 33 hücre evine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.S.G'nin örgütün TSK Diyarbakır yapılanmasının sözde "mahrem imamı", Y.B'nin ise Eyüpsultan "bölge imamı" olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin de örgütün farklı yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları bildirildi.
Operasyon hakkında
Polis ekipleri, FETÖ yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla aranan 30 kişinin "gaybubet evi" olarak adlandırılan 33 hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında dün düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 22'si yakalanmıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise yaklaşık 350 bin liraya denk gelen miktarda dolar, avro ve Türk Lirası, bir miktar ziynet eşyası ile 43 adet 1 dolarlık banknot ele geçirilmişti.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44 Çumra'da madde bağımlılığının önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulacak - Haber
14:44 Tapu personeline başarı belgesi verildi - Haber
14:42 Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor - Haber
14:38 Hilton'dan muhteşem yılbaşı programı - Haber
14:38 Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakanlar cevapladı - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:46:27