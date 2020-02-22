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İstanbul'daki FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

2009'daki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'yla yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

22.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:32İstanbul'daki FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

2009'daki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'yla yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 komiserin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan 19 kişi adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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