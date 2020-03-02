İSTANBUL'DAKİ GÖÇMENLER AKSARAY'DAN EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR

Sınır kapılarının açılmasıyla Türkiye 'nin dört bir yanındaki göçmenler Edirne 'ye gitmek için ilk durakları olan İstanbul 'a geldi. Aksaray 'daki parklarda toplanan göçmenler, bugün de buradaki otobüs ve minibüslerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

Edirne'ye gitmek için otobüs bekleyen Devir Abuliç, "Avrupa'ya gidiyorum. Önce Yunanistan'a oradan da belki Almanya'ya gideceğim" dedi. Eşyalarıyla birlikte parklarda bekleyen göçmenlerden bazıları parkın önünde bekleyen araçlara binerek Edirne'ye doğru yola çıkarken, bazıları ise parklarda beklemeye devam etti.

Görüntü Dökümü

------------------

-Parklarda bekleyen göçmen ve eşyaları

-Oynayan çocuklaR

-Göçmenleri götüren araçlar

-Otobüsün içinden göçmenlerin görüntüsü

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul