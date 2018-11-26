İstanbul'daki Helikopter Kazası

İstanbul
'un Sancaktepe
ilçesinde helikopter kazasında şehit olan 2 askerin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Sancaktepe'de sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot
Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin, Ankara
'nın Çankaya
ve Yenimahalle
ilçelerindeki evlerinin bulunduğu alana taziye çadırları kuruldu.
Ayrıca şehitlerin evlerine ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
ve beraberindekiler, aileleri ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Sancaktepe,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 23:42