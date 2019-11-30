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İSTANBUL'DAKİ İRANLI CİNAYETİ:  11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Oğuzcan YAZAR/ ŞİŞLİ'de İran uyruklu Masous Molavi Vardanjani öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

30.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:51İSTANBUL'DAKİ İRANLI CİNAYETİ:  11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Oğuzcan YAZAR/ ŞİŞLİ'de uyruklu Masous Molavi Vardanjani öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 11 kişi adliyeye sevk edildi. 'de 14 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda yolda yürüyen Masous Molavi Vardanjani, yanına yaklaşan bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Masous Molavi Vardanjani'nin eski bir İran ajanı olduğu ve muhalif olduğu için öldürüldüğü iddia edilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulvahap K. ile ona yardım eden 4 kişi gözaltına alınmıştı. Polisin yaptığı çalışma sonucu bu kişilere yardım ve yataklık yapan silah ve kalacak yer temin ettikleri iddia edilen 2'si yabancı uyruklu 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Sorguları tamamlanan 11 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılarak, sağlık kontrolü için önce Şişli Etfal Araştırma hastanesine ardından da Çağlayan Adalet sarayına sevk edildi. Olayın soruşturma aşamasının Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerden bir çoğunun olayla ilgili bir bağlantılarının olmadığını söylediği öğrenildi. Olayın Uluslararası boyutu olan bir cinayet olduğu öğrenilirken, sebebi konusunda bir açıklama yapılmadı. Bir süre önce Türkiye'ye gelen Masous Molavi Vardanjani'nin Telegram haberleşme platformu üzerindeki kanalından İran'la ilgili haberler veriyordu. Amerika da yapay zeka konusunda eğitim aldığı öğrenilen Masous Molavi Vardanjani'nin İran askeri istihbaratının gerçekleştirdiği bir çok projede çalıştığı iddia edilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



İstanbul, Şişli, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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