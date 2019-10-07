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İstanbul'daki izinsiz ekoloji yürüyüşü

Kaz Dağları'ndaki altın madeni aramalarının protesto edileceği ekoloji mitingine katılım için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başladığı için gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

07.10.2019 10:58İstanbul'daki izinsiz ekoloji yürüyüşü
Kaz Dağları'ndaki altın madeni aramalarının protesto edileceği ekoloji mitingine katılım için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başladığı için gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ekim'de Kaz Dağları'ndaki maden aramalarını protesto eden ve çeşitli pankartlarla yürüdüğü için gözaltına alınan ve aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş'ın da bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Çağlayan Adliyesi'nden serbest bırakıldı.

Kaz Dağları, İstanbul, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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